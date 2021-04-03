03.04.2021, 11:22
Министр обороны Калле Лаанет вместе с коллегами из Франции и Чехии находится с визитом в Мали(7)
Foto: Jaanus Lensment
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет вместе со своими французским и чешским коллегами находится с визитом в Мали, где встретился с временным президентом Мали, вице-президентом и министром обороны, сообщает rusERR.
На встрече с руководством Мали Лаанет подчеркнул безусловность вклада Эстонии в обеспечение безопасности и в обучение вооруженных сил Мали. "Борьба с терроризмом, подавление экстремизма и защита прав человека важны для безопасности как Мали, так и Европы", — сказал Лаанет.
"Защита южной границы Европы начинается далеко за пределами Средиземного моря, цель миссии EUTM в Мали — дать возможность малийским вооруженным силам обрести достаточные навыки для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Это защищает и нашу южную границу", — сказал Лаанет.