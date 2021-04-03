03.04.2021, 10:58
Ночью в творческом городке Теллискиви загорелось здание. Пять человек были эвакуированы, один госпитализирован
Foto: Ardo Kivi
Вероятно, пожар начался на четвертом этаже из-за замыкания электропроводки.
Сегодня ночью в 02:32 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Теллискиви горит четырехэтажный дом, где находятся люди.
”Спасатели немедленно прибыли на место, начали осматривать здание и выводить людей”, — сообщил Спасательный департамент. ”Один человек был ранен и доставлен в скорую помощь”.
Всего из горящего здания вывели 5 человек.
К 4 часам утра пожар удалось ликвидировать полностью. У спасателей есть основания полагать, что пожар начался из-за замыкания электропроводки.
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