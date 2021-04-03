Теннисистке Кайе Канепи предлагают поставить памятник

"Местная газета пишет о Кайе постоянно, все теннисное сообщество переживает за нее, дети могут ровняться на Кайю. Ее вдохновляющая роль очень велика. На мой взгляд, Кайа - одна из персон, которой можно в Хаапсалу поставить памятник", - сказал Кухи в интервью журналу Tennis.

35-летняя Канепи за свою карьеру выиграла 4 профессиональных турнира, 6 раз она выходила в четвертьфинал турниров "Большого шлема" (последний раз в 2017 году на Открытом чемпионате США). За годы профессиональной карьеры ветеран эстонского тенниса заработала в качестве призовых 6,6 млн долларов.

В мировом рейтинге эстонская теннисистка занимала в свое время 15-е место (август 2012 года). В настоящий момент Канепи находится на 64-й позиции, которая открывает ей дорогу на Олимпиаду в Токио.