За сутки в Эстонии выявлено 519 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 9 человек(27)
В Тартумаа добавились 37 новых случаев заражения, в Пярнумаа — 31, в Ида-Вирумаа — 27, в Рапламаа и Ляэне-Вирумаа — по 17, в Ярвамаа — 11 новых случая заражения. В Вильяндимаа были выявлено восемь случаев заражения, в Йыгевамаа и Пылвамаа — по семь, в Вырумаа — пять, в Ляэнемаа — четыре, на Сааремаа — 2 новых случая. На Хийумаа и в Валгамаа новых случаев заражения не зафиксировано. В случае 12 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
По данным на утро 3 апреля, в больницах находится 687 пациентов с коронавирусом (днем ранее было 681), из них 73 — в отделениях интенсивной терапии, 49 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.
От вызванных коронавирусом осложнений за сутки скончались 9 пациентов. Всего с начала пандемии в Эстонии скончался 931 человек с COVID-19.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1122 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,6% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 58 новых историй болезни с COVID-19. Больничное лечение необходимо 687 пациентам.
В Эстонии против COVID-19 привиты 214 921 человек, две дозы вакцины получили 68 025 человек.
Новость дополняется.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
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