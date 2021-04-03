СЕГОДНЯ: Сумеет ли нарвский "Транс" одержать первую победу в сезоне?

Нарвитяне провели в нынешнем сезоне два матча чемпионата страны. Правда, радость победы им познать пока не удалось. Сначала они крупно проиграли в гостях "Пайде" (1:5), а затем не сумели удержать дома победный счет в поединке с пярнуским "Вапрусом" (1:1).

"Калью" после неожиданного вылета из Кубка Эстонии вырвал победу на 90-й минуте в поединке чемпионата страны у "Легиона" (1:0).

В прошлом сезоне ныммесцы трижды победили нарвитян в "Премиум-лиге", но проиграли четвертьфинал Кубка Эстонии.

В случае победы над нарвитянами "Калью" догонит в турнирной таблице "Левадию" и "Пайде", которые выиграли по два матча.

Дополнительный интерес к предстоящему поединку подогревает противостояние двух российских тренеров. Кто такой Сергей Францев ("Калью") - эстонская публика хорошо знает. Игорь Пывин ("Транс") в чемпионате Эстонии - пока еще неизвестная фигура.