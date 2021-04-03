Танель Кийк: Во втором квартале Эстония получит на 70 тысяч доз вакцины меньше, чем было бы возможно

Министр здоровья и труда Танель Кийк в передаче ”Актуальная камера” сообщил, что в период с апреля по июнь Эстония получит около миллиона доз вакцины, и этого количества должно хватить на то, чтобы все желающие получили первую прививку. Однако, по словам Кийка, во втором квартале вакцины поступит на 70 000 доз меньше, чем можно было бы заказать.

”Честный ответ будет заключаться в том, что в то время, когда мы вели эти переговоры, мы не знали, какие производители вакцин выйдут на рынок раньше, а какие позже. Мы сознательно диверсифицировали риски, закупив в общей сложности четыре с половиной миллиона доз вакцины у большого числа производителей для того, чтобы в течение этого года люди смогли пройти бесплатную вакцинацию”, — сказал Кийк.

Бывший глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, представляющий партию "Отечество", напомнил о споре по поводу количества вакцины от производителя Johnson & Johnson. Учитывая количество населения, у Эстония было право получить 600 000 доз. Правительство пришло к компромиссу и заказало вдвое меньше.

По словам Кийка, партия EKRE изначально пыталась протолкнуть аналогичный с Латвией план, чтобы заказать в основном AstraZeneca. Если бы это произошло, то на данный момент в Эстонии были бы вакцинированы лишь несколько процентов от общего числа жителей нашей страны.

Однако глава EKRE Мартин Хельме написал: ”Если бы мы следовали первоначальным пожеланиям Кийка, у нас весной особо ничего бы и не было из вакцин, зато осенью поступило бы 3-4 миллиона доз для первой вакцинации".

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