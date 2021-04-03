Главный инфекционист США допустил отказ от вакцины AstraZeneca

США могут отказаться от вакцины против коронавируса COVID-19, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

”Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. Я считаю, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения [вакцины] AstraZeneca”, — сказал он (цитата по Reuters).

В марте страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. В частности, временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Власти Франции, Германии, Испании, Португалии и ряда других стран, напротив, после этого заявления возобновили вакцинацию этим препаратом.

В AstraZeneca опровергли связь повышенного риска образования тромбов с применением ее препарата. ”В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от COVID-19”, — заявил производитель. В компании подчеркнули, что детально изучили состояние здоровья более 17 млн человек в странах ЕC и Великобритании, которые получили препарат. Итог проверки: 15 случаев тромбоза глубоких вен, и 22 случая закупорки легочной артерии, и похожие данные получены после применения других зарегистрированных вакцин от коронавируса.