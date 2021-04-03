Главный инфекционист США допустил отказ от вакцины AstraZeneca
США могут отказаться от вакцины против коронавируса COVID-19, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
”Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. Я считаю, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения [вакцины] AstraZeneca”, — сказал он (цитата по Reuters).
В марте страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. В частности, временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Власти Франции, Германии, Испании, Португалии и ряда других стран, напротив, после этого заявления возобновили вакцинацию этим препаратом.
В AstraZeneca опровергли связь повышенного риска образования тромбов с применением ее препарата. ”В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от COVID-19”, — заявил производитель. В компании подчеркнули, что детально изучили состояние здоровья более 17 млн человек в странах ЕC и Великобритании, которые получили препарат. Итог проверки: 15 случаев тромбоза глубоких вен, и 22 случая закупорки легочной артерии, и похожие данные получены после применения других зарегистрированных вакцин от коронавируса.
На фоне массового отказа от использования вакцины AstraZeneca ее производитель решил переименовать препарат. Он получил название Vaxzevria. В агентстве медицинских продуктов Швеции заверили, что переименование препарата не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.
Согласно планам президента США Джо Байдена к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента американцы сделают 200 млн прививок от коронавируса. По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, по меньшей мере одну дозу вакцины получили больше 97 млн американцев, или 29,4% населения.
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