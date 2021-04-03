Может ли человек, который сделал прививку, потом перенести COVID-19 бессимптомно и заразить других?

Например, группы добровольцев в клинических исследованиях эффективности должны быть достаточно большими — многотысячными, — чтобы можно было быстро набрать статистику и сделать вывод о том, защищает ли вакцина от болезни и смерти. Но на большой группе добровольцев невозможно так же легко выяснить эффективность против бессимптомной болезни. Для этого добровольцы должны были бы в еженедельном режиме сдавать тест на коронавирус — а это сложно с точки зрения логистики, да и не все добровольцы готовы пойти на такое неудобство.

Все клинические исследования эффективности нынешних вакцин от коронавируса проводились с одной главной целью — определить, насколько прививка снижает риск заболеть. Именно заболеть — а не стать переносчиком инфекции. Для этого добровольцев делят на группы с вакциной и плацебо и затем следят за тем, в какой из групп появляются заболевшие. Причем что считается легким и тяжелым заболеванием и как именно следует фиксировать факт его возникновения, обычно четко прописано в протоколе. И в большинстве таких протоколов носительству не уделялось внимание — не потому, что ученые забыли о важности этого параметра, а потому, что это потребовало бы усложнения и затягивания исследования, что в условиях пандемии недопустимо.

Главная особенность этого исследования в том, что его участников регулярно проверяли на носительство вируса — то есть фиксировали, есть ли в их организме инфекция, даже если у них не появлялось никаких симптомов. Такое исследование позволяет не просто определить, как сильно вакцина подавляет само заболевание, но и установить, могут ли вакцинированные стать бессимптомными разносчиками инфекции. А это сильно влияет и на будущее эпидемии, и на такие практические вещи, как, например, необходимость носить маски после вакцинации.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили исследование на большой группе медицинских работников, которые были вакцинированы одной из мРНК-вакцин от коронавируса, произведенных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna , пишет издание Meduza .

Именно поэтому исследования эффективности вакцин против бессимптомного носительства проводятся либо в небольших группах, параллельно основному исследованию, либо совсем автономно, уже после определения эффективности против заболевания. Именно так и было проведено исследование CDC — в нем участвовали медработники, которые в любом случае на своем месте были обязаны регулярно сдавать тесты.

Набрать большое количество случайных добровольцев на такое исследование было бы трудно — мало кому хочется делать десятки неприятных тестов.

И каков результат? Могут ли вакцинированные быть носителями?

Новые данные — это мощный аргумент в пользу того, что вакцины действительно очень хорошо подавляют не только заболевание, но и размножение вируса у тех, кто еще не почувствовал симптомы или вовсе обойдется без них. Это результат, на который надеялись многие эпидемиологи, — но, вообще говоря, совсем не предзаданный, ведь многие вакцины против других заболеваний такого (стерилизующего) иммунитета не дают. Важно, что новая публикация CDC — это не первое, а очередное исследование этого вопроса, и результаты всех этих исследований хорошо согласуются друг с другом.

И все же новое исследование американских ученых пока не дает окончательного ответа. Мы не можем рекомендовать игнорировать ограничения и, например, резко перестать носить маски после вакцинации — по двум причинам. Во-первых, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и CDC по-прежнему считают этот вопрос недостаточно исследованным и пока не изменили свое решение в официальных рекомендациях. Во-вторых, потому что есть важные нюансы, которые касаются отличий между вакцинами, доступными в США и России, а также особенностей новых вариантов коронавируса.

Что конкретно узнали американские ученые? И о каких других исследованиях речь?