Три эстонских клуба сыграют в "Финале шести" в Риге

Из-за распространения коронавируса формат проведения эстонско-латвийской баскетбольной лиги в нынешнем сезоне претерпел существенные изменения.

Все финалисты уже известны

На первом этапе команды двух соседних стран между собой не встречались. Такая возможность у них появится только в "Финале шести", который пройдет на следующей неделе в латвийской столице.

Участники финального раунда уже определились. Эстонию будут представлять таллиннский "Калев/Крамо", пярнуский "Садам" и раплаский "Авис/Утилитас". От Латвии в "Финале шести" выступят рижский ВЭФ, "Вентспилс" и "Огре".

"Вентспилс" защищает титул

Победители первого этапа в эстонской и латвийской группах "Калев/Крамо" и ВЭФ начнут выступления с полуфинала. Два остальных участника 1/2 финала будут определены в четвертьфинальных матчах (EST 3 vs LAT 2 и EST 2 vs LAT 3).

Четвертьфиналы пройдут 8 апреля, полуфиналы - 10 апреля, победитель и призеры эстонско-латвийской лиги станут известны 11 апреля.

В прошлом году чемпионат эстонско-латвийской баскетбольной лиги прервала пандемия. Первым победителем турнира в 2019 году стал "Вентспилс", который в "Финале четырех" обыграл в Таллинне ВЭФ - 102:80. Бронзовые медали завоевал "Калев/Крамо", одолевший на последних секундах "Огре" - 87:85.