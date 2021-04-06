Эстонские клубы узнали соперников в "Финале шести"

Из-за распространения коронавируса формат проведения эстонско-латвийской баскетбольной лиги в нынешнем сезоне претерпел существенные изменения.

Все финалисты известны

На первом этапе команды двух соседних стран между собой не встречались. Такая возможность у них появится только в "Финале шести", который пройдет в латвийской столице.

Эстонию в нем будут представлять таллиннский "Калев/Крамо", пярнуский "Садам" и раплаский "Авис/Утилитас". От Латвии в "Финале шести" выступят рижский ВЭФ, "Вентспилс" и "Огре".

"Вентспилс" защищает титул

Победители первого этапа в эстонской и латвийской группах "Калев/Крамо" и ВЭФ начнут выступления с полуфинала. Два остальных участника 1/2 финала будут определены в четвертьфинальных матчах.

Четвертьфиналы пройдут 8 апреля, полуфиналы - 10 апреля, победитель и призеры эстонско-латвийской лиги станут известны 11 апреля. Все матчи финального раунда будет транслировать Delfi TV.

В прошлом году чемпионат эстонско-латвийской баскетбольной лиги прервала пандемия. Первым победителем турнира в 2019 году стал "Вентспилс", который в "Финале четырех" обыграл в Таллинне ВЭФ - 102:80. Бронзовые медали завоевал "Калев/Крамо", одолевший на последних секундах "Огре" - 87:85.

Расписание "Финала шести"

8 апреля (четверг) - четвертьфиналы

17:00 Вентспилс (Латвия) - Утилитас (Эстония)

20:00 Огре (Латвия) - Садам (Эстония)

10 апреля (суббота) - полуфиналы

17:00 ВЭФ (Латвия) - Огре/Садам

20:00 Калев/Крамо (Эстония) - Вентспилс/Утилитас