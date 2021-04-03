”Доверия нет”: местные жители выступают против завода биогаза в Маарду

Департамент окружающей среды выдал компании экологическое разрешение, KredEx предоставил кредит в размере 5 млн евро, однако разрешения на строительство всё еще нет — жители и город Маарду опасаются, что завод будет испускать неприятный запах, пишет издание Деловые ведомости.