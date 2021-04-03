03.04.2021, 08:00
”Доверия нет”: местные жители выступают против завода биогаза в Маарду(4)
Foto: Priit Simson
Компания EKT Ecobio планирует построить в Маарду завод по производству биогаза.
Департамент окружающей среды выдал компании экологическое разрешение, KredEx предоставил кредит в размере 5 млн евро, однако разрешения на строительство всё еще нет — жители и город Маарду опасаются, что завод будет испускать неприятный запах, пишет издание Деловые ведомости.
Читайте подробнее на dv.ee.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.