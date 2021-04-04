Заряжать или не заряжать? Как продлить жизнь батареи вашего ноутбука

Конечно, любая батарея рано или поздно приходит в негодность, однако многие из нас задумывались о том, как следует пользоваться ноутбуком, чтобы его батарея как можно дольше могла сохранять энергию и подпитывать любимый компьютер.

Нужно ли держать батареи все время заряженными на 100% или же подключать и отключать по мере изменения уровня заряда?

Несколько экспертов, опрошенных Испаноязычной службой Би-би-си Mundo, дали свои советы по использованию батарей, большинство из которых сделаны из лития.

Здоровый заряд



"Технология батарей улучшается с каждым новым поколением. Еще 10 лет назад эффективность батарей ноутбуков начинала падать после пары сотен циклов подзарядки", - говорит глава технологического отдела компании Lenovo в Ирландии и Великобритании Эшли Рольф.

Сегодня же срок жизни батарей составляет в среднем от трех до пяти лет, и за это время можно совершить от 500 до 1000 циклов подзарядки.

"Мы привыкли, чтобы батарея давала максимальное количество энергии после каждой подзарядки и при этом работала от трех до пяти лет", - говорит исследователь технологий из Северо-Западного университета в Чикаго Кент Гриффит.

Как же достичь такого баланса?

Держать ноутбуки все время на 100% заряженными - это нормальная и безопасная практика, отмечает Рольф. Однако это не самый оптимальный режим.



Ноутбуки Lenovo и других компаний используют сенсоры и другие контрольные функции, чтобы уберечь батарею от перенапряжения и перегрева, объясняет эксперт, при этом отмечая, что постоянное удержание батареи заряженной на 100% несколько уменьшает срок ее жизни.

С этим соглашается и главный инженер Lenovo Фил Джейкс. "Мы обнаружили, что в последнее время из-за более высокой плотности энергии батареи приходят в негодность намного быстрее, если они остаются полностью заряженными, особенно при более высоких температурах", - говорит он.

"Стопроцентный заряд - это самое тяжелое состояние батареи, поскольку она находится под максимальным напряжением", - объясняет Кент Гриффит.