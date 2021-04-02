Ученый: отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус не означает, что человек здоров

"В случае экспресс-тестов следует помнить, и об этом говорится во всех инструкциях, что отрицательный результат нельзя рассматривать как то, что человек здоров. К вечеру человек может стать суперзаразным", — сказал Вента, передает rus.err.ee.

По его словам, польза от экспресс-тестов будет в том случае, если их делать часто. "Если мы будем использовать их каждый день, то сможем поймать момент, когда сильно повысится показатель вирусной инфекции и человек станет заразным для других. Основная идея этих тестов в том, чтобы поймать тот момент, когда люди становятся заразными. При этом экспресс-тесты не заменяют клинические эталонные тесты, а дополняют их", — пояснил он.

Продаваемые в Эстонии экспресс-тесты предусмотрены для профессионального использования, но, по словам Вента, представления меняются, и во многих странах эти тесты были адаптированы для домашнего использования.

"Это означает, что их переупаковали, написали новые и четкие инструкции о том, как ими пользоваться дома. На самом деле их можно использовать дома, и их используют дома, но к ним прилагается четкая и понятная информация о том, как часто проводить, как и что делать с результатом", — сказал он.