ИССЛЕДОВАНИЕ | У представителей этой профессии наибольший риск заразиться коронавирусом

В докладе, опубликованном финскими исследователями экономической сферы, перечислены 25 самых рискованных с точки зрения коронавируса профессий.

Список возглавляют рабочие по отделке зданий, электромонтажники, строители, маляры и уборщики зданий.

Еще прошлой осенью было подсчитано, что работники здравоохранения подвергаются наибольшему риску заразиться.

Учителя также больше не числятся в группе самого высокого риска.