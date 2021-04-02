Новости Эстонии
02.04.2021, 20:30

ИССЛЕДОВАНИЕ | У представителей этой профессии наибольший риск заразиться коронавирусом

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Koroonatestide tegemine
Koroonatestide tegemine
Foto: Anni Õnneleid
Работники здравоохранения и учителя больше не числятся в группе самого высокого риска. Оказывается, работники строительной сферы сейчас подвергаются наибольшему риску заболеть коронавирусной инфекцией, пишет YLE.

В докладе, опубликованном финскими исследователями экономической сферы, перечислены 25 самых рискованных с точки зрения коронавируса профессий.

Список возглавляют рабочие по отделке зданий, электромонтажники, строители, маляры и уборщики зданий.

Еще прошлой осенью было подсчитано, что работники здравоохранения подвергаются наибольшему риску заразиться.

Учителя также больше не числятся в группе самого высокого риска.

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