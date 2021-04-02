02.04.2021, 20:30
ИССЛЕДОВАНИЕ | У представителей этой профессии наибольший риск заразиться коронавирусом(1)
Foto: Anni Õnneleid
Работники здравоохранения и учителя больше не числятся в группе самого высокого риска. Оказывается, работники строительной сферы сейчас подвергаются наибольшему риску заболеть коронавирусной инфекцией, пишет YLE.
В докладе, опубликованном финскими исследователями экономической сферы, перечислены 25 самых рискованных с точки зрения коронавируса профессий.
Список возглавляют рабочие по отделке зданий, электромонтажники, строители, маляры и уборщики зданий.
Еще прошлой осенью было подсчитано, что работники здравоохранения подвергаются наибольшему риску заразиться.
Учителя также больше не числятся в группе самого высокого риска.