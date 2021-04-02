02.04.2021, 19:55
Сумеет ли "Космос" второй раз подряд победить "СМС Раха"?
Foto: Martin Ahven, Õhtuleht
3 апреля пройдет второй матч полуфинальной серии чемпионата Эстонии по футзалу "Космос" - "СМС Раха" (начало в 18:00).
Первый поединок соперников, состоявшийся неделю назад, завершился неожиданным результатом. Действующий чемпион "СМС Раха", выигравший все 14 проведенных матчей первого этапа, уступил "Космосу" в серии пенальти со счетом 1:3.
Напомним, что полуфинальные серии чемпионата Эстонии проводятся до двух побед. Если "Космос" выиграет и второй матч, то "СМС Раха" сложит чемпионские полномочия.