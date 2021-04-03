Футбол
03.04.2021, 20:00

"СМС Раха" взял реванш у "Космоса" за поражение в первом полуфинале

 
Saalijalgpall - Cosmos vs SMSraha
Saalijalgpall - Cosmos vs SMSraha
Foto: facebook.com/fc.cosmos
Во втором матче полуфинальной серии чемпионата Эстонии по футзалу "СМС Раха" победил таллиннский "Космос" - 3:1 (2:0). Счет в серии сравнялся - 1:1.

После поражения в первом матче ситуация обязывала "СМС Раха" искать счастье в атаке. Уже в первой десятиминутке действующий чемпион дважды добился успеха - отличились Эрвин Стюф и Евгений Меркурьев, вколотивший мяч в сетку со штрафного удара.

В дальнейшем обе команды имели немало шансов для взятия ворот, но счет долгое время оставался неизменным. На предпоследней минуте голкипер виймсиского клуба Марк Боскин отправил мяч в пустые ворота "Космоса" - 3:0. Окончательный результат в концовке встречи установил Никита Черней.

Победитель полуфинальной пары "СМС Раха" - Космос" определится в третьем матче, который пройдет на следующей неделе.

Первый финалист чемпионата Эстонии станет известен 4 апреля в поединке "Нарва Юнайтед" - "Равенс" (Тарту). Счет в этом противостоянии пока равный.

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