СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Космос" второй раз подряд победить "СМС Раха"?

Первый поединок соперников, состоявшийся неделю назад, завершился неожиданным результатом. Действующий чемпион "СМС Раха", выигравший все 14 проведенных матчей первого этапа, уступил "Космосу" в серии пенальти со счетом 1:3.

Напомним, что полуфинальные серии чемпионата Эстонии проводятся до двух побед. Если "Космос" выиграет и второй матч, то "СМС Раха" сложит чемпионские полномочия.