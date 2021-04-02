Таллиннцы хотят отдать летом проезжую часть в центре Таллинна велосипедистам. Петиция собрала 5000 подписей

"Летом в Таллинне нет пробок, школы и детские сады закрыты. У детей каникулы, люди отдыхают. Чтобы способствовать мобильности среди молодежи и пожилых людей летом, необходимо перераспределить транспортное пространство в городе для передвижения на легком транспорте (самокаты, велосипеды, моно-колёса и т.д.)", — пишут авторы петиции.

Центр города и окружающие дороги в радиусе трех километров необходимо перераспределить на временную велодорожку, считают они.

Таким образом временная велосипедная дорожка должна быть:

активна в летние месяцы с 1 июня 2021 года по 26 августа 2021 года

не меньше ширины полосы движения, а так же не меньше трех метров.

физически отделена на дороге от других полос движения транспортных средств (бетонные перила, конусы и т.д.), за исключением перекрестков.

безопасна для езды любой возрастной группой, в том числе дошкольниками.

непрерывной. На территории (в радиусе 3 км в центре города) должна быть доступна любая географическая точка в пределах 300 метров от временной велосипедной дорожки.



Если на улице нет места для временной велосипедной дорожки, это необходимо сделать за счет автомобилей, припаркованных вдоль улицы, а улицы, на которых имеются две полосы движения для автомобилей в одном направлении, одна полоса должна быть выделена для велосипедной дорожки, считают активисты.

В центре столицы такие улицы, например, бульвары Мере, Пыхья, Эстония и Рявала; Нарвсоке, Пярнуское, Палдиское и Тартуское шоссе; улицы Лайкмаа, Гонсиори, Кундери, Эндла, Луйзе, Тоомпуйестеэ и другие.

Сейчас петицию на портале rahvaalgatus.ee уже подписали 5399 человек и она была отправлена в производство. У властей города Таллинна теперь есть на это три месяца.

Сначала придется проверить, действительно ли все подписавшие петицию 5399 человек проживают в Твллинне. Чтобы заняться предложением, как минимум 4389 из них должны быть жителями столицы.