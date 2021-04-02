ВИДЕО | Издание опубликовало запись с Навальным из колонии

На кадрах указано время, когда они были сделаны — 26 марта после трех часов дня. Звука на видео нет.

На видео человек, которого Life представляет как Навального, ходит по помещению, держа в руках чашку, а также разговаривает с сотрудником колонии. При этом Life пишет, что политик ”прогуливается степенной, уверенной походкой”.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил ”Открытым медиа”, что сторонники политика не будут жаловаться на ФСИН из-за утечки видео, так как такие жалобы бесполезны. При этом Волков подчеркнул, что появление таких записей — ”это все, разумеется, незаконно”.

Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к нему в колонию врача. За несколько дней до этого он и его адвокаты сообщили о том, что у него болят спина и нога, а администрация колонии отказывает ему в необходимой медицинской помощи. Навальный также жаловался на ”пытку бессонницей” — по его словам, ночью его каждый час будят для проверки.

ФСИН заявляла, что Навальный получает всю необходимую помощь ”в соответствии с его текущими медицинскими показаниями” и что ночные обходы ”не препятствуют отдыху осужденных”.

За две недели пребывания в колонии Навальный получил шесть выговоров.

1 апреля в ИК-2 побывала сотрудница RT Мария Бутина — вероятно, для съемок репортажа о колонии. Бутина заявила, что Навальный ”выглядит вполне нормально, на человека, которому „не дают спать”, не похож”.