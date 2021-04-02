Министр социальной защиты: психическому здоровью молодежи нужно уделять особое внимание

”Я считаю важным, чтобы к наблюдениям и опасениям по поводу психического здоровья детей и молодежи относились серьезно. Хорошо то, что все больше и больше детей и молодых людей осмеливаются обращаться за помощью и обращают внимание на проблемы своих друзей. Помощь школьных психологов доступна многим, но еще не всем молодым людям, и для них необходимо создать больше возможностей для получения психиатрической помощи. Ни один молодой человек не должен оставаться наедине со своими проблемами психического здоровья”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

По словам лидера Эстонского движения за психическое здоровье молодежи Биргит Малкен, для молодых людей важно, чтобы их проблемы воспринимались серьезно и на государственном уровне. ”Психическое здоровье молодых людей сильно пострадало в результате чрезвычайного положения год назад — почти половина молодых людей, принявших участие в нашем опросе, признали, что они почувствовали ухудшение своего психического здоровья из-за ограничений и чрезвычайного положения. В основе психических трудностей лежит тот факт, что многие молодые люди остаются наедине со своими мыслями, а также высказывались опасения по поводу увеличения экранного времени, связанного с дистанционным обучением, и сокращения возможностей для хобби. Находясь дома с семьей и близкими, они ощущали себя в ловушке, что приводило к дополнительным конфликтам и мешало найти поддержку, в то время как многие из них чувствовали себя одиноко и нуждались в поддержке”, — пояснила Биргит Малкен, которая отметила, что и в этом году планируется провести подобный опрос.