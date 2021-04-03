Неделя в Беларуси: выезд за границу сделают платным, Тихановской приписали подготовку теракта

"Это заметно по попыткам отключать интернет, блокировать сайты, придумывать фейковые рассылки и даже теракты. Но мы уже не остановимся — сколько бы еще преград и пустых обвинений нам не придумали. Наш голос услышала и Россия. Переговоры не сходят с обсуждений в российских СМИ и кулуарах. Макрон и Меркель разговаривают с Путиным о белорусском диалоге. А значит мы с вами всё делаем правильно", — добавила Тихановская.

"Мы вернули себе голос — и его услышали все. В США и Германии, Норвегии и Литве, Словении и Финляндии, Швеции и Австрии поддержали нас. Парламентская Ассамблея ОБСЕ, США и ЕС выступили с заявлениями, что будут помогать нам в организации диалога. Международные партнеры говорят нам, что требование переговоров показывает зрелость белорусов как нации — ведь это готовность признать кризис и решить его ненасильственным путем. Этим мы отличаемся от режима, который разрушил все контакты и связи и забыл все языки, кроме языка насилия", — передает пресс-служба Тихановской.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным. По информации штаба Светланы Тихановской, обсуждалась возможность организации диалога в Беларуси в ближайшее время. Франция и Германия ранее поддержали инициативу лидера белорусской оппозиции по выходу из кризиса через диалог — при международном наблюдении и проведении новых выборов.

В Беларуси продолжаются суды над участниками акций протеста, проходивших после выборов 2020 года. С начала президентской кампании в Беларуси было заведено более 2300 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании. Нарушение прав польского национального меньшинства вызывает наибольший протест белорусских правозащитников.

Таким образом Лукашенко отвечает на три пакета санкций от ЕС и США, которые были введены после выборов президента в Беларуси в 2020 году.

В октябре Следственный комитет Беларуси заявил , что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь . Штаб Тихановской находится в Литве и власти этой страны не намерены ее выдавать белорусским службам.

Напомним, что в сентябре белорусские государственные СМИ обнародовали запись с фрагментом телефонной беседы — перехваченный разговор "Варшавы с Берлином". На записи слышны два мужских голоса, говорящих по-английски. В сюжетах государственных СМИ мужчины были подписаны как Ник и Майк. Они обсуждали отравление российского оппозиционера Алексея Навального и ситуацию в Беларуси.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке акта терроризма в отношении лидера оппозиции Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL (силовики, которые перешли на сторону оппозиции ). В ведомстве заявили, что те ”пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов”. Пресс-служба Светланы Тихановской заявила, что Генпрокуратура ”предлагает новый мем”.

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию снизить визовый сбор (35 евро) за шенгенскую визу для белорусов. Они утверждают, что ”существующий визовый сбор ЕС для белорусов, стремящихся сохранить свои связи с ЕС, слишком высок и должен быть снижен до символической суммы”. Соответствующее письмо евродепутаты направили комиссару по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливеру Вархею.

Сбор распространяется на все автомобили максимальной массой в 5 тонн, которые принадлежат организациям или физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. При этом нет разницы, сколько пассажиров находится в транспортном средстве.

Решение о вводе местного сбора при выезде из страны первым принял Гродненский областной Совет депутатов. Гродненская область граничит с Литвой и Польшей. Теперь за каждый выезд за границу водители будут платить одну базовую величину 29 рублей (9,38 евро).

В Беларуси областным Советам депутатов дали право вводить с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года на подведомственных территориях местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы. Это предусмотрено законом ”в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19”.

Белорусские правозащитники 31 марта признали политзаключенными еще пять человек — членов незарегистрированного Союза поляков Беларуси: Анжелику Борис, Анджея Почобута, Ирену Бернацкую, Марину Тишковскую, Анну Панишеву. Представители польского национального меньшинства проходят по уголовной статье "разжигание расовой, национальной, религиозной или иной вражды” и ”реабилитация нацизма”.Им может грозить от 5 до 12 лет заключения.

"Сбор в 35 евро за обработку визового заявления для белорусского народа при минимальной зарплате менее 200 евро — это вызов. Эту нашу убежденность ещё больше укрепили нынешние обстоятельства, включающие в себя жестокость и преследование со стороны режима Лукашенко, что во многих случаях приводит к прекращению трудовых отношений, отчислениям студентов из учебных заведений и присуждению больших штрафов или даже тюремного заключения за поддержку демократических протестов. Существующий визовый сбор ЕС для белорусов, стремящихся сохранить свои связи с ЕС, слишком высок и должен быть снижен до символической суммы", — убеждены они.

В письме говорится, что граждане Беларуси в 2018-2019 годах получали наибольшее количество виз на душу населения по сравнению с гражданами других стран Восточного партнерства. Но последние два-три года это число сокращается. В связи с пандемией COVID-19, из-за которой закрываются границы, прогнозы на будущее выглядят не очень оптимистично.

Под раздачу попали и невиновные

BYPOL (силовики которые перешли на сторону оппозиции) обнародовал очередную запись разговора представителя милицейского руководства Минска со своими подчиненными. Они обсуждают протесты и действия силовиков. Один из собеседников, которого BYPOL идентифицирует как полковника милиции Александра Сазонова, ставит под сомнение правильность работы ”системы отсеивания” и отмечает невозможность достоверно изобличить в толпе ”организаторов и кураторов”. По его мнению, строили баррикады и активно противодействовали правоохранительным органам люди, которые ”были проплачены”, а обычные граждане в основной массе не участвовали в подобных действиях, выражая протест мирно.