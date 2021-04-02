ВИДЕО | Эстонские артиллеристы провели первую стрельбу из самоходных гаубиц ”Гром”

”Это событие можно считать выпускным экзаменом, инструкторский состав сдал его на оценку ”отлично””, — сказал командир Артиллерийского батальона подполковник Марко Томенчук. Он пояснил, что проходящие подготовку инструкторы приступят к обучению военнослужащих срочной службы уже этой осенью.

В ходе стрельб также была успешно испытана система управления огнем Tooru. С ее помощью корректировщики могут передавать координаты цели артиллерийским расчетам в цифровом формате, что значительно экономит время при наведении оружия. В свою очередь, это повышает маневренность и эффективность подразделения.

Подготовка инструкторов началась в сентябре прошлого года в Южной Корее. На этом этапе военнослужащие учились эксплуатации системы вооружения. Обучение инструкторов продолжилось в Тапа, оно завершится в середине апреля. Подготовку проходят почти двадцать кадровых военных.

”Сотрудничество с южнокорейскими инструкторами было плодотворным и успешным”, — отметил командир самоходной артиллерийской батареи лейтенант Кристьян Катманн.

Гусеничное шасси самоходных гаубиц К9 обеспечивает хорошую проходимость, система воооружения обладает высокой огневой мощью и обеспечивает защиту экипажа от стрелкового оружия и осколков. Самоходные гаубицы расчитаны на 45-летний срок службы, что позволит эксплуатировать их в рядах Сил обороны не менее тридцати лет.

Система вооружения отличается надежностью и простотой, таким образом ее могут эксплуатировать как военнослужащие срочной службы, так и резервисты.