”Его там медленно убивают”. Правозащитники попросили уполномоченного по правам человека посетить Навального в колонии

Складывается впечатление, что его там медленно убивают. Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение, что очевидно противоречит нормам международного права и обязательствам, принятым нашей страной.

Правозащитники считают, что быстрая реакция Москальковой на случившееся — ее ”прямая обязанность”. Они просят уполномоченного посетить Навального, выслушать его жалобы и сделать все необходимое, ”чтобы ему предоставили серьезную медицинскую помощь и прекратили систематическое прерывание ночного сна”.

31 марта Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии в Покрове по делу ”Ив Роше”, объявил голодовку из-за того, что ему не оказывают медицинскую помощь. Он пообещал держать ее до тех пор, пока к нему не допустят врача. Ранее политик говорил о болях в спине и ноге. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный получает необходимую помощь ”в соответствии с его текущими медицинскими показаниями”.