ОПРОС | 75% жителей Эстонии готовы вакцинироваться, четверть инфицированных не соблюдает карантин(5)
Согласно недавно проведенному опросу, 75% населения Эстонии готовы к вакцинации. К ним относятся и те люди, которые уже были вакцинированы. Эта цифра стабильно растет с начала января. 71% людей были готовы к вакцинации две недели назад и 69% — в течение месяца. Рост связан с увеличением числа вакцинированных, уменьшением числа людей сомневающихся в вакцинации, и уменьшением доли людей, которые отрицательно относятся к вакцинации от COVID-19.
В начале января 16% населения сказали, что они скорее всего не планируют проходить вакцинацию от COVID-19. К концу марта их количество снизилось до 10%. В начале января 15% населения однозначно были против вакцинации, к середине марта этот показатель снизился до 12% и остался на том же уровне в конце месяца. Готовность людей других национальностей к вакцинации все же несколько ниже — на конец марта 63% из них были готовы к вакцинации.
Опрос также отражает быстрое увеличение охвата вакцинацией — 3% респондентов отметили, что они были вакцинированы полтора месяца назад. К концу марта доля этих людей увеличилась примерно до 20%. В Эстонии более 211 000 человек были вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, что составляет почти 19% взрослого населения Эстонии.
По словам руководителя исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну, такая тенденция объясняется несколькими причинами. ”Резкое увеличение числа заболеваний и загруженности больниц показало для людей потенциально долгосрочные негативные последствия самого заболевания, не говоря уже об увеличении числа смертей из-за него. Лучшая доступность вакцин и информации о вакцинах, включая текущую кампанию вакцинации безусловно сыграли свою роль. Растет также понимание того, что вакцинация — это наиболее эффективная стратегия возвращения к обычно жизни”, — сказал Вайке Вайну.
Риск распространения коронавируса, который неуклонно рос с начала февраля и достиг рекордного уровня две недели назад, начал снижаться, но по-прежнему остается высоким. По последним данным, 69% населения считают ситуацию критической, в середине марта соответствующий показатель был рекордным — 81%. В то же время немного снизилась готовность делать замечания тем, кто не соблюдает ограничения. В середине марта 73% людей были готовы делать замечания тем людям, которые не следовали ограничениям. По итогам месяца доля этих людей составила 69%, что по-прежнему является высоким показателем.
Люди продолжают стараться следовать ограничениям — 77% жителей говорят, что следуют всем ограничениям и 16% соблюдают большинство правил. Эстонцы соблюдают правила лучше, чем люди других национальностей, но это во многом объясняется различиями в занятости: большинство людей других национальностей работают на тех работах, где невозможно работать удаленно.
В исследовании, проведенном в конце марта, впервые было изучено поведение инфицированных коронавирусом и их близких. Согласно исследованию, только 74% инфицированных вирусом остались в изоляции, когда они узнали о своей инфекции. Среди контактных в изоляции остались 48%, то есть меньше половины. 24% контактных и 9% инфицированных посещали продуктовый магазин или аптеку, а 14% контактных и 3% инфицированных продолжали ходить (частично) в школу или работу. При этом заболевшие коронавирусом люди других национальностей более тщательно соблюдают установленные правила, чем эстонцы — 62% зараженных коронавирусом эстонцев и 83% людей других национальностей оставались в изоляции.
Согласно исследованию, у 30% населения симптомы депрессии или других расстройств, у 25% симптомы тревожного расстройства и у 49% симптомы психического истощения. Чем моложе возрастная группа, тем выше распространенность проблем с психическим здоровьем. Проблемы с психическим здоровьем чаще встречаются среди безработных, школьников и студентов, у которых симптомы депрессии или других расстройств выше среднего. Люди с экономическими трудностями чаще имеют симптомы тревожного расстройства. Однако у тех, у кого нагрузка повышена, наблюдаются симптомы умственного истощения.
Значительная часть населения Эстонии продолжает ощущать снижение своих (семейных) доходов из-за ситуации, вызванной коронавирусом, и за последние два месяца этот эффект значительно усилился: в то время как в начале февраля 42% почувствовали снижение, к концу марта этот показатель составлял 49%. Негативное влияние на доход сильнее у людей других национальностей. Из них 63% ощущают снижение доходов, в то время как среди эстонцев 43% влияние усилилось в обеих группах. В то же время только 41% населения указали, что им известны меры поддержки, предлагаемые государством для лучшего преодоления кризиса работодателями и работниками, а 46% знают, где искать информацию о поддержке. Осведомленность ниже, особенно среди населения с более низким уровнем образования.
Опрос был проведен Turu-uuringud AS по заказу Государственной канцелярии. 26-я волна исследования проводилась в период с 26 по 29 марта 2021 года.