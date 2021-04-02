ОПРОС | 75% жителей Эстонии готовы вакцинироваться, четверть инфицированных не соблюдает карантин

Согласно недавно проведенному опросу, 75% населения Эстонии готовы к вакцинации. К ним относятся и те люди, которые уже были вакцинированы. Эта цифра стабильно растет с начала января. 71% людей были готовы к вакцинации две недели назад и 69% — в течение месяца. Рост связан с увеличением числа вакцинированных, уменьшением числа людей сомневающихся в вакцинации, и уменьшением доли людей, которые отрицательно относятся к вакцинации от COVID-19.

В начале января 16% населения сказали, что они скорее всего не планируют проходить вакцинацию от COVID-19. К концу марта их количество снизилось до 10%. В начале января 15% населения однозначно были против вакцинации, к середине марта этот показатель снизился до 12% и остался на том же уровне в конце месяца. Готовность людей других национальностей к вакцинации все же несколько ниже — на конец марта 63% из них были готовы к вакцинации.

Опрос также отражает быстрое увеличение охвата вакцинацией — 3% респондентов отметили, что они были вакцинированы полтора месяца назад. К концу марта доля этих людей увеличилась примерно до 20%. В Эстонии более 211 000 человек были вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, что составляет почти 19% взрослого населения Эстонии.

По словам руководителя исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну, такая тенденция объясняется несколькими причинами. ”Резкое увеличение числа заболеваний и загруженности больниц показало для людей потенциально долгосрочные негативные последствия самого заболевания, не говоря уже об увеличении числа смертей из-за него. Лучшая доступность вакцин и информации о вакцинах, включая текущую кампанию вакцинации безусловно сыграли свою роль. Растет также понимание того, что вакцинация — это наиболее эффективная стратегия возвращения к обычно жизни”, — сказал Вайке Вайну.