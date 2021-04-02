Поспешите! В центрах вакцинирования в Таллинне еще есть номерки на выходные

Бронировать время на вакцинирование могут люди в возрасте 65 лет и старше. Вдобавок к возможности регистрации в дигитальной регистратуре, а также на домашних страничках Confido и Medicum, имеется возможность воспользоваться и телефонной регистратурой, которая сегодня работает до 20 часов, в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов. На эстонском языке можно зарегистрироваться по тел. 600 7775, на русском – по тел. 600 7774.

«На вакцинирование могут прийти все же только предварительно зарегистрированные люди; зарегистрироваться можно как электронным путем, так и с помощью телефонной регистратуры, - сказала советник горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. – Из соображений безопасности, для того, чтобы можно было соблюсти принцип рассредоточения и безопасную дистанцию, мы не может обслуживать людей в живой очереди. В данный момент у людей возрастной группы, обозначенной Больничной кассой, достаточно свободных номерков и возможностей забронировать время».

В спорткомплексе Сыле вакцинацию будет проводить медицинский центр Confido в пятницу, субботу и воскресенье с 10 до 19 часов; возможность вакцинироваться будет у 3900 человек. В ледовом холле Тондираба вакцинирует Medicum, в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов; возможность вакцинироваться будет у 3200 человек. Обеим клиникам Больничная касса выделила вакцины AstraZeneca.

Для того, чтобы население могло удобно и безопасно добраться в центры вакцинирования Сыле и Тондираба, автобусы ведущих к ним маршрутов (33, 40, 51, 65, 66 и 72) работают по будничному расписанию. С сегодняшнего дня и до воскресенья автобусы маршрутов 33, 40, 66 и 72, направляющиеся к спорткомплексу Сыле (ул. Сыле, 40А), ездят по графику рабочих дней; также завтра и послезавтра автобусы маршрутов 51 и 65, направляющиеся к ледовому холлу Тондираба (ул. Варраку, 14), будут ездить по будничному расписанию.

На вакцинацию можно прийти только по предварительной регистрации. С собой просим взять удостоверяющий личность документ.

На этих выходных по всей Эстонии будут вакцинировать людей 1956 года рождения (и ранее), а также 1961 рождения (и ранее), входящих в группу риска по COVID-19. Человек сам может проверить принадлежность к группе риска на портале digilugu.ee, информация об этом расположена слева на главной страничке портала для пациентов.