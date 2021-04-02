02.04.2021, 15:30
ФОТО и ВИДЕО | На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли более 50 человек
Foto: reuters
На востоке Тайваня сошел с рельсов поезд Taroko Express, перевозивший больше 350 пассажиров. Об этом сообщает Центральное новостное агентство Тайваня.
Авария произошла на въезде в тоннель. По предварительным данным, на рельсы с 20-метровой высоты упал грузовик, который был неправильно припаркован на склоне над железной дорогой и у которого были неисправны тормоза, пишет издание ”Пинго жибао”.
По уточненным данным, погибли как минимум 54 человека, более 150 человек пострадали.
Reuters называет эту железнодорожную аварию самой крупной на Тайване за последние 40 лет. В 2018 году при крушении поезда на севере острова погибли 18 человек. В 1981 году крушение поезда привело к гибели 31 человека.