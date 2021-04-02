ФОТО и ВИДЕО | На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли более 50 человек

Авария произошла на въезде в тоннель. По предварительным данным, на рельсы с 20-метровой высоты упал грузовик, который был неправильно припаркован на склоне над железной дорогой и у которого были неисправны тормоза, пишет издание ”Пинго жибао”.

По уточненным данным, погибли как минимум 54 человека, более 150 человек пострадали.

Reuters называет эту железнодорожную аварию самой крупной на Тайване за последние 40 лет. В 2018 году при крушении поезда на севере острова погибли 18 человек. В 1981 году крушение поезда привело к гибели 31 человека.

🇨🇳A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.

🇨🇳 台湾花莲一架列车出轨，目前已经造成20余人受伤，4人死亡 pic.twitter.com/jbtJSZhsh5 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 2, 2021