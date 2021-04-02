Заключение немецких экспертов: людям младше 60 лет не нужна вторая доза вакцины AstraZeneca

Однако в рекомендации на своем веб-сайте STIKO сообщает, что научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин нет.

”До тех пор, пока не будут получены соответствующие данные, STIKO рекомендует людям в возрасте до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой вакцины”, — указывается в заявлении STIKO.

Вакцинации с матричной РНК (мРНК) включают препараты, произведенные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

Ранее на этой неделе Германия заявила, что вакцину AstraZeneca следует вводить только людям в возрасте 60 лет и старше из-за редких, но серьезных побочных эффектов тромбоэмболии.

Вакцину AstraZeneca от коронавируса переименовали на фоне сообщений о тромбах — теперь препарат будет называться Vaxzevria.

В марте некоторые страны приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о появлении случаев тромбоза у пациентов после вакцинации. ВОЗ заявила, что это абсолютно безопасный препарат и призвала его использовать.

Европейские ученые пришли к выводу, что вакцина от коронавируса производства британо-шведской компании AstraZeneca в отдельных случаях может вызвать аутоиммунные реакции, которые провоцируют образование тромбов.