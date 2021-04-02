Теста и результатов три дня ждут. В Ида-Вирумаа длинные очереди на тестирование и путаница с данными?

”Ни в Нарве, ни в Кохтла-Ярве, ни в Силламяэ, ни даже в Раквере не было ни единого номерка, — говорит шокированная женщина. — Только в Харьюмаа. И пришлось ждать, пока меня протестируют, а потом — пока придут результаты. Ответ был положительный”. Однако Synlab и Департамент здоровья заверяют: в Ида-Вирумаа все организовано на высшем уровне, очередей на тестирование нет, получить номерок можно в тот же или на следующий день, а результаты приходят обычно в течение суток. Почему же возникла такая ситуация, разбиралась ”МК-Эстония”.

Женщина говорит, что это ненормально — так долго ждать: с момента направления на тест до получения результата прошло почти три дня.

”И то, я узнала результат сразу же, как он пришел, потому что постоянно обновляла страничку в Digilugu, — говорит она. — А смс-сообщение от Департамента здоровья с указанием сидеть дома мне пришло только спустя сутки после того, как в Digilugu появился результат. Но бабушки не сидят в Digilugu, они ждут смс или звонка. С 28 февраля по 3 марта — долговато в наше страшное время. Как-то запаздывает у нас информация, нет?”

Помимо очереди на тест удивила ее и путаница в данных: ”Направление я получила 28 февраля. Но в тот день мне не было предоставлено ни единой возможности сделать тест. Я сначала смотрела в интернете, потом позвонила на инфолинию, где отвечают на вопросы касательно тестирования. Там подтвердили, что первое время — только в понедельник, 1 марта, после обеда. В итоге тест я сделала 1 марта в 13.10. В системе же Digilugu время поставлено 1.03. 00.00. А в среду вечером, 3 марта, я получила сообщение от Департамента здоровья, что мой тест от 28 февраля оказался положительным. Но я не делала 28 февраля тест!”