Ожидает ли Эстонию ситуация, когда смертельно больных будут делить на тех, кого спасать, а кого нет?

Как раз год назад, в марте 2020 года, в Италии случился коллапс системы здравоохранения, когда медики уже не могли справиться с наплывом заболевших COVID-19. Тогда же Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях. Следовало установить критерии отбора на основе ”справедливости в распределении и оптимального использования ограниченных ресурсов”.

Проще говоря, доступ к интенсивной терапии следовало обеспечить больным с более высокими шансами на выздоровление. Отсюда следовала рекомендация при необходимости определять предельный возраст для получения интенсивной терапии.

Людям, у которых ввиду старости оставалось меньше шансов выздороветь, которым в любом случае осталось жить недолго, предлагалось позволить умереть. Звучит жестоко, но из-за отсутствия аппаратов для дыхания и других возможных способов спасения альтернативой мог быть только принцип ”кто первый прибыл, того и спасаем”. А это тоже посчитали не самым гуманным вариантом.

Помимо возраста, врачам рекомендовалось, учитывая общее состояние пациента, внимательно оценивать наличие сопутствующих патологий. Проще говоря, пожилые и отягощенные болезнями пациенты потратят на себя больше дефицитных ресурсов, а в итоге с высокой долей вероятности все равно умрут.

В Эстонии такого сценария никто не принимал. Но ситуация с каждым днем ухудшается.

Скорая помощь уже готова перейти на режим третьего уровня опасности, чтобы лучше справляться с вызовами. Пока еще (на момент подготовки статьи. — Прим. ред.) действует второй режим опасности. Но бригада ”скорой” уже сейчас может состоять не из трех, а из двух человек.

Если же положение ухудшится и уровень опасности повысится до третьего, то все силы скорой помощи пойдут на решение жизненно опасных ситуаций. Все остальные пациенты будут получать помощь при наличии свободных ресурсов.

Ожидание может затянуться