Редко, но метко. Что должны знать о коронавирусе родители маленьких детей
Новый вид коронавируса SARS-CoV2 гуляет по миру чуть больше года, и не все его эффекты и последствия еще изучены настолько, чтобы утверждать что-то наверняка. Однако с самого начала эпидемии говорится о том, что менее всего вирус опасен для детей, особенно для дошкольников. В то время, когда большинство школьников переводят на дистанционное обучение, детские сады продолжали работать без перерыва всю пандемию. Отдельные группы или сады закрываются на карантин лишь в случае, если в них появляются заболевшие коронавирусом дети или сотрудники. В основном же учебная деятельность идет без перебоев.
Исходя из такой подачи информации, люди привыкли к мысли, что оберегать от SARS-CoV2 больше следует пожилых людей и тех, у кого выше риски подхватить болезнь и тяжело ее перенести.
Но не секрет, что и маленькие дети подхватывают этот коварный вирус с не меньшей легкостью, чем взрослые. И не секрет, что именно детские сады бывают рассадником всех вирусов. Поэтому родителям не стоит расслабляться.
Утверждается, что дети переносят заболевание легче. Однако и среди них есть те, кому требуется госпитализация и серьезное лечение.
”Дети в большинстве случаев переносят болезнь легко, но это не означает, что к этому можно легкомысленно относиться. К сожалению, тяжелые последствия с осложнениями бывают и у них, — говорит Катрин Лутс. — Заставляет беспокоиться, что в больницу попадает все больше новорожденных или младенцев на первых месяцах жизни, в чьих семьях появилась болезнь, и дети заражаются вместе с остальными”.
Редко, но тяжело
”Всего с начала пандемии в Таллиннской детской больнице было на лечении 65 детей. Одновременно на лечении было от 1 до 5 детей. В последние недели количество госпитализаций коронапозитивных детей увеличилось”, — говорит Катрин Лутс, председатель правления Таллиннской детской больницы.
В больнице есть отдельное отделение для детей с коронавирусом. Возраст госпитализированных варьируется от новорожденных до подростков 16–17 лет.
”Больше среди них все же маленьких детей”, — уточняет Катрин Лутс.
В некоторых случаях у госпитализированных детей есть и сопутствующие заболевания.
Стационарное лечение у детей при легких случаях заболевания занимает 1–3 дня, в более серьезных дети проводили в больнице до трех недель.
Бывают серьезные последствия
”У детей постарше, которые попадали в больницу с коронавирусом, симптомы по большей части схожи с теми же, что и у взрослых. А у младенцев и маленьких детей часто признаком болезни бывает понос и рвота”, — добавляет Катрин Лутс.
Кроме этого, по словам Лутс, спустя время коронавирус может вызвать у ребенка осложнения в виде иммунологической болезни, когда воспаление может поражать различные системы органов.
”Таких детей в нашей больнице до сих пор было трое. Все они поправились”, — заверяет медик.
Такой синдром воспаления появляется спустя 2–6 недель после того, как ребенок переболел коронавирусом, в том числе и бессимптомно.
”Начинается с жара, часто появляется сыпь. У многих детей возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом: боль в животе, понос, рвота. Это симптомы, которые видны внешне. В больнице же появляется ясность в том, какие органы еще задеты: сердце, печень, почки, центральная нервная система. Мы имеем дело с болезнью с высокой степенью смертности. Но, как я уже сказала, трое детей в нашей больнице поправились. А какие последствия могут появиться еще позднее, на сегодняшний день неизвестно”, — объясняет медик.
Таким образом, отмечает врач, в единичных случаях и для детей болезнь может быть жизненно опасной.
”Для паники причин нет, но и легкомысленно к этому относиться нельзя, — подчеркивает Катрин Лутс. — К сожалению, дети — тот контингент, который, исходя из сегодняшних знаний, нельзя вакцинировать. Это значит, что детская заболеваемость сейчас под ответственностью взрослых — будем ли мы считаться с этим и придерживаться ограничений и советов, или сосредоточимся на собственном сиюминутном комфорте”.
В экстренном отделении Таллиннской детской больницы на данный момент все маленькие пациенты и их сопровождающие должны сдавать тест на коронавирус.