Редко, но метко. Что должны знать о коронавирусе родители маленьких детей

Новый вид коронавируса SARS-CoV2 гуляет по миру чуть больше года, и не все его эффекты и последствия еще изучены настолько, чтобы утверждать что-то наверняка. Однако с самого начала эпидемии говорится о том, что менее всего вирус опасен для детей, особенно для дошкольников. В то время, когда большинство школьников переводят на дистанционное обучение, детские сады продолжали работать без перерыва всю пандемию. Отдельные группы или сады закрываются на карантин лишь в случае, если в них появляются заболевшие коронавирусом дети или сотрудники. В основном же учебная деятельность идет без перебоев.

Исходя из такой подачи информации, люди привыкли к мысли, что оберегать от SARS-CoV2 больше следует пожилых людей и тех, у кого выше риски подхватить болезнь и тяжело ее перенести.

Но не секрет, что и маленькие дети подхватывают этот коварный вирус с не меньшей легкостью, чем взрослые. И не секрет, что именно детские сады бывают рассадником всех вирусов. Поэтому родителям не стоит расслабляться.

Утверждается, что дети переносят заболевание легче. Однако и среди них есть те, кому требуется госпитализация и серьезное лечение.

”Дети в большинстве случаев переносят болезнь легко, но это не означает, что к этому можно легкомысленно относиться. К сожалению, тяжелые последствия с осложнениями бывают и у них, — говорит Катрин Лутс. — Заставляет беспокоиться, что в больницу попадает все больше новорожденных или младенцев на первых месяцах жизни, в чьих семьях появилась болезнь, и дети заражаются вместе с остальными”.

Редко, но тяжело



”Всего с начала пандемии в Таллиннской детской больнице было на лечении 65 детей. Одновременно на лечении было от 1 до 5 детей. В последние недели количество госпитализаций коронапозитивных детей увеличилось”, — говорит Катрин Лутс, председатель правления Таллиннской детской больницы.

В больнице есть отдельное отделение для детей с коронавирусом. Возраст госпитализированных варьируется от новорожденных до подростков 16–17 лет.