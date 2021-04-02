Кая Каллас: вакцинация против COVID-19 должна быть доступна всем желающим — это приоритет правительства(12)
”Вакцинация против COVID-19 должна быть доступна всем желающим — это приоритет правительства, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Эти дополнительные дозы являются важной поддержкой для Эстонии со стороны Европейского союза в борьбе с пандемией. Каждая доза вакцины, попадающая в Эстонию, нужна, потому что позволяет все большему количеству жителей Эстонии быстро предпринять шаги для того, чтобы защитить себя и других от COVID-19. Наша цель — чтобы 70% жителей Эстонии имели возможность вакцинироваться к концу лета. Также важно, чтобы своих целей по вакцинации добились все страны Европейского союза, и здесь важную роль играет принцип солидарности при распределении вакцин”.
Производитель вакцины Pfizer/BioNTech в первом квартале смог произвести больше вакцины, чем планировалось. В результате переговоров с Европейской комиссией с 10 апреля производитель вакцины поставит 10 миллионов доз раньше запланированного. ”Ситуация с распространением вируса, к сожалению, ухудшается во многих странах Европейского союза, поэтому и переговоры о получении дополнительных доз были очень сложными. Достигнутое соглашение благоприятно для Эстонии, поскольку мы получим почти в два раза больше доз, чем было предусмотрено для нас, исходя из численности населения, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Благодарю все способствовавшие переговорам стороны и страны ЕС за солидарное соглашение”.
Главы государств и правительств Европейского союза на прошлой неделе 25 марта дали постоянным представителям стран-членов в Брюсселе задание договориться о распределении десяти миллионов дополнительных доз вакцины от COVID-19.
Семь из десяти миллионов дополнительных доз будут распределены между странами-членами пропорционально в соответствии с долей населения в общей численности населения ЕС (pro rata). Эстония на этом основании получила около 21 000 доз. Дополнительные три миллиона доз будут распределены между пятью странами-членами, которые ранее не заказывали Pfizer/BioNTech на основании основного или дополнительного договора в полном объеме, соответствующем численности населения. К их числу относится и Эстония, которая на основании основного договора взяла весь положенный в соответствии с численностью населения объем, но по дополнительному договору получила меньше. Из трех миллионов доз вакцины Эстония получит еще 41 000. Помимо Эстонии дополнительные дозы получат Болгария, Хорватия, Латвия и Словакия.
В общем вакцинационном портфеле Европейского союза восемь производителей: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac, Sanofi, Novavax, Valneva. Эстония в общем предзаказе вакцин от COVID-19 до сих пор присоединилась к пяти договорам: на Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac. Вместе с добавившимся в общий вакцинационный портфель договором на Valneva Эстония может получить в общей сложности 4 568 810 доз вакцины для 2 434 406 человек.
Цель вакцинации от COVID-19 — защитить группы риска, которые имеют большую вероятность заразиться и в чьем случае болезнь может протекать тяжелее, предотвратить или уменьшить распространение заболевания и количество смертельных случаев, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общественной жизни.