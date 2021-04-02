Кая Каллас: вакцинация против COVID-19 должна быть доступна всем желающим — это приоритет правительства

”Вакцинация против COVID-19 должна быть доступна всем желающим — это приоритет правительства, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Эти дополнительные дозы являются важной поддержкой для Эстонии со стороны Европейского союза в борьбе с пандемией. Каждая доза вакцины, попадающая в Эстонию, нужна, потому что позволяет все большему количеству жителей Эстонии быстро предпринять шаги для того, чтобы защитить себя и других от COVID-19. Наша цель — чтобы 70% жителей Эстонии имели возможность вакцинироваться к концу лета. Также важно, чтобы своих целей по вакцинации добились все страны Европейского союза, и здесь важную роль играет принцип солидарности при распределении вакцин”.

Производитель вакцины Pfizer/BioNTech в первом квартале смог произвести больше вакцины, чем планировалось. В результате переговоров с Европейской комиссией с 10 апреля производитель вакцины поставит 10 миллионов доз раньше запланированного. ”Ситуация с распространением вируса, к сожалению, ухудшается во многих странах Европейского союза, поэтому и переговоры о получении дополнительных доз были очень сложными. Достигнутое соглашение благоприятно для Эстонии, поскольку мы получим почти в два раза больше доз, чем было предусмотрено для нас, исходя из численности населения, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Благодарю все способствовавшие переговорам стороны и страны ЕС за солидарное соглашение”.

Главы государств и правительств Европейского союза на прошлой неделе 25 марта дали постоянным представителям стран-членов в Брюсселе задание договориться о распределении десяти миллионов дополнительных доз вакцины от COVID-19.