За сутки в Эстонии выявлен 901 случай заражения коронавирусом, скончались 15 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 528 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 402 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 109.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1177 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 18,6%.

По состоянию на утро 2 апреля в больницах находится 681 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 73 пациента, из которых на управляемом дыхании 46 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 77. Домой выписали 69 человека, 23 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки скончались 15 человек с коронавирусом — 92-летний мужчина, 86-летний мужчина, 84-летние женщина и мужчина, 82-летняя женщина, 81-летние женщина и мужчина, 80-летняя женщина, 79-летняя женщина, 76-летние женщина и мужчина, 74-летний мужчина, 72-летний мужчина, 55-летний мужчина, 43-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 922 зараженных коронавирусом.

В Эстонии вакцинированы против коронавируса 211 367 человек, две дозы получили 67 645 человек.

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