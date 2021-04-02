Направляющиеся к центрам вакцинирования автобусы работают по будничному графику

С сегодняшнего дня и до воскресенья автобусы маршрутов 33, 40, 66 и 72, направляющиеся к спорткомплексу Сыле (ул. Сыле, 40А), ездят по графику рабочих дней; также завтра и послезавтра автобусы маршрутов 51 и 65, направляющиеся к ледовому холлу Тондираба (ул. Варраку, 14), будут ездить по будничному расписанию.

На всех остальных маршрутах столичный общественный транспорт работает сегодня, 2 апреля, по воскресному графику, а завтра и послезавтра – по графику обычных (суббота и воскресенье) выходных.

Зарегистрироваться в центры вакцинирования, расположенные в спорткомплексе Сыле и ледовом холле Тондираба можно в дигитальной регистратуре (www.digiregistratuur.ee или www.digilugu.ee) или позвонив по тел. 600 7775 (эст. яз.) и 600 7774 (рус. яз.). Телефонная регистратура работает сегодня с 8 до 20 часов, 3 и 4 апреля с 10 до 18 часов.

В спорткомплексе Сыле вакцинацию будет проводить медицинский центр Confido в пятницу, субботу и воскресенье с 10 до 19 часов. В ледовом холле Тондираба вакцинирует Medicum, в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов. Обеим клиникам Больничная касса выделила вакцины AstraZeneca.

На этих выходных по всей Эстонии будут вакцинировать людей 1956 года рождения (и ранее), а также 1961 рождения (и ранее), входящих в группу риска по COVID-19. Человек сам может проверить принадлежность к группе риска на портале digilugu.ee, информация об этом расположена слева на главной страничке портала для пациентов.