Пенсионер: почему подработка не входит в пенсионный стаж, если я платил с нее налоги?

От редакции:

Пенсионный стаж формируется деятельностью, происходившей на вашем жизненном пути — обучением, воспитанием детей, работой и военной службой. Пенсионный стаж подразделя-ется на две категории: пенсионно-правовой стаж до 31.12.1998, который рассчитывается на основании трудовой книжки и документов; стаж пенсионного страхования начиная с 01.01.1999, который рассчитывается на основании уплаченного за вас социального налога.

Пенсионный стаж может состоять также только из пенсионно-правового стажа или только из стажа пенсионного страхования.

Судя по всему, в данном случае речь идет о стаже пенсионного страхования. Начиная с 1 января 1999 года основанием для расчета стажа пенсионного страхования служит социаль-ный налог. На основании стажа пенсионного страхования проверяются проработанные вами годы и наличие у вас права на пенсию.

Стаж пенсионного страхования не служит основанием для расчета размера пенсии. Как объ-ясняет Департамент социального страхования, один год стажа пенсионного страхования за-считывается в том случае, если за вас платилась или начислялась часть пенсионного страхо-вания в составе социального налога, по меньшей мере, с минимальной ставки заработной платы.

Пример 1. Если вы в течение 15 лет получали минимальную заработную плату, то у вас име-ется 15 лет стажа пенсионного страхования. Если за вас платили социальный налог с мень-шей суммы, чем минимальная заработная плата, то ваш стаж пенсионного страхования будет меньше 1.

Пример 2. Если вы проработали 15 лет на полставки, и ваша заработная плата составляла по-ловину минимальной заработной платы, то ваш стаж пенсионного страхования составляет 7,5 лет. Для получения полных 15 лет стажа вы должны в таком случае проработать 30 лет.