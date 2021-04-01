Председатель правления Больничной кассы: второй такой массовой вакцинации в апреле не будет

Председатель правления Больничной кассы Райн Лаане просит молодых жителей страны помочь пожилым родственникам с записью и при необходимости отвезти их.

"Позвоните им, если нужно помочь с регистрацией через digiregistratuur.ee или по телефонам по всей Эстонии. Второй такой массовой акции в апреле точно больше не будет", — подчеркнул Лаане.

Организаторы просят приходить на прививку только заранее записавшись и именно в свое время, чтобы избежать скоплений людей. С собой нужно взять защитную маску и удостоверение личности. Тем, кто не входит в группу риска, ехать в центры вакцинации, надеясь на удачу, то есть на лишнюю дозу, точно не стоит.

"Все-таки вакцинация проводится по предварительному бронированию и точно не стоит приходить в спортивный центр, надеясь, что у нас тут останется много доз", — пояснила медсестра Confido Ити Малль Коплик.

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