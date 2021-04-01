Правительство обсудило принципы мер кризисной помощи, заложенных в дополнительный бюджет

На кабинетном совещании обсудили проект общих принципов применения мер поддержки, финансируемых из дополнительного бюджета и призванных смягчить последствия кризиса. Проект также должен быть одобрен на заседании правительства. Создание единых принципов позволит упорядочить систему выдачи пособий и обеспечить, чтобы использование и распределение средств было ясным, прозрачным, понятным и происходило на равных для всех условиях. Также это позволит гарантировать, что средства будут использоваться именно в предусмотренных дополнительным бюджетом целях и объеме, а инструменты поддержки, которые готовят разные министерства были бы едиными и поддавались сравнению.

Также правительство на кабинетном совещании обсудило меры помощи для сферы образования и молодежной работы, культуры и спорта, предпринимательства, местных самоуправлений, религиозных объединений, здравоохранения и труда, транспорта и окружающей среды, а также принципы их использования. Более точный порядок использования мер поддержки установят министры в своих сферах, предварительно представив проекты для одобрения правительству.

Целью предусмотренных в дополнительном бюджете мер поддержки является смягчить ситуацию, возникшую из-за введения ограничений, сохранить работников и рабочие места и способствовать восстановлению после кризиса. Объем расходов и пособий в дополнительном бюджете, который прошел первое чтение в Рийгикогу, составляет 641 миллион евро.

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