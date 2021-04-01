На завтрашнюю вакцинацию в спорткомплексе Сыле доступны еще около 600 номерков

Телефонная регистратура работает сегодня до 20:00, в пятницу она начинает работу в 8 утра и работает также до 20 часов, а в субботу и воскресенье — с 10 до 18 часов. Зарегистрироваться на вакцинацию можно по-русски по номеру 600 7774, по-эстонски — 600 7775.

”От всего сердца советую всем, кто входит в рекомендуемую возрастную группу, вакцинироваться на этих длинных выходных. Тогда вторую дозу вакцины можно будет получить до Ивановой ночи, и с большей уверенностью отдыхать этим летом. Следующих крупных поставок вакцины мы ожидаем только к концу месяца”, — отметила член правления Confido Кади Ламбот.

В спорткомплексе Сыле вакцинацию будет проводить медицинский центр Confido в пятницу, субботу и воскресенье с 10 до 19 часов; возможность вакцинироваться будет у 3900 человек. В ледовом холле Тондираба вакцинирует Medicum, в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов; возможность вакцинироваться будет у 3200 человек. Обеим клиникам Больничная касса выделила вакцины Astra Zeneca.

Спортивный центр Сыле находится по адресу ул. Сыле 40А, возле него останавливаются автобусные маршрутов 33 (Мяннику — Малева), 40 (Виру Кескус — Рандла), 66 (Прийсле — Рандла) и 72 (Кескузе — Копли). Ледовый холл Тондираба находится по адресу ул. Варраку, 14. Возле ледового холла на остановке ”Вирби” останавливаются автобусы маршрутов 19, 44, 51 и 65. Город Таллинн уплотнил расписание направляющихся к центрам вакцинации автобусных маршрутов.

На вакцинацию можно прийти только по предварительной регистрации. С собой просим взять удостоверяющий личность документ.

На этих выходных по всей Эстонии будут вакцинировать людей 1956 года рождения (и ранее), а также людей 1961 рождения (и ранее), входящих в группу риска по COVID-19. Человек сам может проверить принадлежность к группе риска на портале digilugu.ee, информация об этом расположена слева на главной страничке портала для пациентов.

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