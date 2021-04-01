Содержание коронавируса в сточных водах вновь возросло

Более всего содержание вируса выросло в пробах с юга и запада страны. Если на прошлой неделе результаты анализов позволяли надеяться на снижение количества вируса, то на этой неделе проб с высоким содержанием вируса было даже больше, чем две недели назад.

Руководящий исследованием профессор антимикробных веществ Тартуского университета Танель Тенсон признал, что появившаяся на прошлой неделе надежда на улучшение ситуации была преждевременной. "Содержание вируса выросло по всей Эстонии, поэтому обязательно следует сохранить действующие ограничения", — сказал Тенсон.

Более всего содержание вируса выросло в пробах с юга и запада страны. Если на прошлой неделе результаты анализов позволяли надеяться на снижение количества вируса, то на этой неделе проб с высоким содержанием вируса было даже больше, чем две недели назад.

Руководящий исследованием профессор антимикробных веществ Тартуского университета Танель Тенсон признал, что появившаяся на прошлой неделе надежда на улучшение ситуации была преждевременной. "Содержание вируса выросло по всей Эстонии, поэтому обязательно следует сохранить действующие ограничения", — сказал Тенсон.

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