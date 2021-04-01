Каллас на встрече с участниками рынка труда: эффективное использование средств требует хороших идей(1)
”Новое правительство считает необходимым продолжить диалог с участниками рынка труда, чтобы совместными усилиями, как можно более прозрачно и эффективно решать как проблемы, вызванные быстрым распространением COVID-19, так и более долгоиграющие вопросы, которые связаны с использованием средств структурных фондов Европейского союза и перезапуском экономики, а также с зеленой и цифровой революцией”, — сказала премьер-министр Кая Каллас. ”Важно, чтобы эффективное использование средств не стало заложником недостатка хороших идей”, — добавила она.
Социальные партнеры обсудили процесс планирования структурных средств Европейского союза и пришли к выводу, что важно продолжать активный обмен информацией и привлечение представительских организаций также при принятии более детальных решений об использовании средств. Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сказала, что правительство надеется на практическое сотрудничество с социальными партнерами при распределении европейских средств. ”В последующие годы на европейские средства в Эстонии будут осуществлены большие перемены — более активное привлечение науки в предпринимательство, зеленая революция, дигитализация. Как можно более целенаправленное распределение европейских средств в сотрудничестве с работодателями, работниками и представителями науки придает уверенности в том, что деньги будут использоваться эффективно и действительно повлекут за собой заметные изменения в жизни людей”, — сказала Пентус-Розиманнус.
Министр государственного управления Яак Ааб рассказал работодателям и работниками о возможностях модернизации экономики Ида-Вирумаа, которые предлагает фонд справедливого перехода. В феврале правительство договорилось, что с учетом обратной связи, полученной от Европейской комиссии, регион, в котором будут использоваться средства фонда, расширен не будет, им останется уезд Ида-Вирумаа. ”Переходный период в энергетике начался не сегодня и не вчера, за это время были заложены основы, от которых можно отталкиваться. С помощью государственных программ в Ида-Вирумаа за последние четыре года было создано более тысячи рабочих мест с заработной платой выше средней. В ближайшем будущем сохранится 6000 рабочих мест в сланцевом секторе, поскольку правительство в целях обеспечения энергетической безопасности решило сохранять мощности для производства электроэнергии и поддерживает также производство сланцевого масла. Согласно прогнозу, в ближайшие 10 лет в Ида-Вирумаа будет усилиями государства и частного сектора инвестировано полтора миллиарда евро, что приведет к созданию новых рабочих мест с зарплатой выше средней. Интерес к Ида-Вирумаа со стороны инвесторов очень велик. Государство для этого подготовило почву, например, развивая промышленные парки”, — сказал Ааб.
”Для уменьшения давно царящей в регионе неуверенности нужны более конкретные сроки, что позволит встретить лицом к лицу новые вызовы и произвести переход таким образом, чтобы от него выиграли все”, — подчеркнула Кая Каллас.
Министр здоровья и труда Танель Кийк рассказал на встрече о ситуации с вакцинацией и вакцинации лиц, оказывающих жизненно важные услуги. Социальные партнеры выразили надежду, что по мере улучшения ситуации с поставками вакцины будут сформулированы также рекомендации для работодателей, которые хотели бы вакцинировать своих работников при первой возможности.