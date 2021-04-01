Каллас на встрече с участниками рынка труда: эффективное использование средств требует хороших идей

”Новое правительство считает необходимым продолжить диалог с участниками рынка труда, чтобы совместными усилиями, как можно более прозрачно и эффективно решать как проблемы, вызванные быстрым распространением COVID-19, так и более долгоиграющие вопросы, которые связаны с использованием средств структурных фондов Европейского союза и перезапуском экономики, а также с зеленой и цифровой революцией”, — сказала премьер-министр Кая Каллас. ”Важно, чтобы эффективное использование средств не стало заложником недостатка хороших идей”, — добавила она.

Социальные партнеры обсудили процесс планирования структурных средств Европейского союза и пришли к выводу, что важно продолжать активный обмен информацией и привлечение представительских организаций также при принятии более детальных решений об использовании средств. Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сказала, что правительство надеется на практическое сотрудничество с социальными партнерами при распределении европейских средств. ”В последующие годы на европейские средства в Эстонии будут осуществлены большие перемены — более активное привлечение науки в предпринимательство, зеленая революция, дигитализация. Как можно более целенаправленное распределение европейских средств в сотрудничестве с работодателями, работниками и представителями науки придает уверенности в том, что деньги будут использоваться эффективно и действительно повлекут за собой заметные изменения в жизни людей”, — сказала Пентус-Розиманнус.