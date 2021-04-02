Юрист: паспорта вакцинации с нами надолго
— Главная проблема, на которую указывают многие юристы и в Эстонии, и в других странах Европейского союза, — это проблема дискриминации. Понятно, что люди, имеющие вакцинные паспорта и которые будут вакцинированы, будут по умолчанию иметь больше возможностей для путешествий и доступ к каким-то другим услугам.
Здесь возникает вопрос, насколько это будет пропорционально. Насколько пропорциональны будут ограничения их прав и свобод. Скажем, потребовать вакцинный паспорт для того, чтобы посетить бар или ресторан. Это не какое-то странное предположение, что так может быть. В Израиле пошли именно по этому пути.
Вакцинные паспорта, которые предложила Европейская комиссия, нужны прежде всего для того, чтобы облегчить жизнь людям и дать им возможность более спокойно пересекать границу. Тем не менее, то, как эти паспорта будут использоваться на практике, во многом зависит от отдельных стран-членов. Никто не может гарантировать, что кто-то не захочет пойти по пути Израиля, например.
С точки зрения права это другая важная проблема — гарантия свободы передвижения рабочей силы. Право ЕС не предусматривает возможности требовать вакцинации от человека, который хочет работать в какой-нибудь стране Европейского союза. Однако не исключено, что после введения вакцинных паспортов некоторые страны ЕС могут начать требовать наличия вакцинных паспортов, то есть требовать прохождения вакцинации.
Что меня, однако, немного успокаивает, так это то, что Европейская комиссия хочет вносить в эти паспорта данные не только о вакцинах, — всё-таки не каждый может вакцинироваться, и не во всех странах вакцинация идёт успешно, — но также информацию о сданных тестах на COVID, и информацию о том, что человек переболел этой болезнью, то есть что у него есть антитела. Возможно, это каким-то образом позволит людям, которые по какой-то причине не были вакцинированы, всё-таки получать доступ к более свободному передвижению.
— Если каждая страна, как вы говорите, сможет использовать вакцинные паспорта по своему усмотрению, то к чему это может привести, и можно ли вообще как-то контролировать поведение стран в данном вопросе, чтобы как-то избежать антиутопических сценариев?
— Если мы говорим о нарушении права ЕС, то за ситуацией в странах будет следить Европейская комиссия, в случае необходимости этим займётся Европейский суд в Люксембурге. Однако это довольно длительный процесс, и в этом есть риск. Даже если будет нарушение права ЕС, например, люди будут ограничены в возможности трудоустройства, то, скорее всего, если потребуется судебное решение не на национальном, а наднациональном, общеевропейском уровне, судебное решение будет принято очень как не скоро.
Что касается нарушения других прав человека, здесь будет обычный путь всех правозащитников: сначала обращаться в национальные суды, а если не получится, то пробовать добиться справедливости в международном суде, я имею в виду Европейский суд по правам человека.
Здесь есть один нюанс. Европейский суд по правам человека уже этим летом должен будет принять решение о том, насколько Европейская конвенция по правам человека соответствует обязательным требованиям вакцинации. Понятно, что логика, которая будет использована Европейским судом по правам человека в этом отношении, будет применима и для других случаев, которые будут непосредственно связаны с вакцинацией от ковида.
И если Европейский суд по правам человека сочтёт, что нарушения прав человека в данном случае нет, то, конечно, страны-члены Европейского союза, которые являются также членами Совета Европы и должны выполнять требования ЕСПЧ, почувствуют себя намного свободнее.
— Как юрист, как вы видите будущее Европы с вакцинными паспортами? Участятся ли обращения в суд по теме нарушения прав человека?
— Я этого не боюсь, потому что не заметно какого-то большого всплеска обращений в суд по поводу даже карантинных ограничений, то есть довольно жёстких принятых мер, хотя мы и видим во многих странах-членах Европейского союза протесты из-за карантинных ограничений, некоторые из них подавляются с применением силы. Но, тем не менее, какие-то интересные судебные решения будут обязательно.
Например, в соседней Латвии конституционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли требовать, чтобы гражданин Латвии, который возвращается к себе домой, был обязан предъявлять негативный тест на ковид, как обязательное условие для того, чтобы сесть в самолёт. Это вообще очень интересный вопрос, потому что с одной стороны, конституции почти всех европейских стран предусматривают безусловное право гражданина вернуться на родину, а с другой стороны, получается, что это право обусловлено наличием негативного теста на ковид.
Понятно, что это требование введено из соображений безопасности других пассажиров, но это интересный теоретический вопрос, который в Латвии будут решать. Не исключено, что подобные вопросы дойдут и до эстонских судов.
— Мы не можем попасть в целый ряд стран, если у нас нет прививки от жёлтой лихорадки, например. Почему в этом случае нет дискуссии о том, что это нарушение прав человека на свободное передвижение?
— Потому что речь идёт о странах, где правозащитная тематика не очень в моде. А тут речь идёт о Европе. Я могу немного по-другому поставить ваш вопрос. Если мы требуем для пересечения границы справку о том, что у человека нет ковида или о том, что он вакцинирован, то непонятно, почему тогда мы не требуем одновременно с этим и справку, что у человека нет других опасных болезней, например, туберкулёза в открытой форме.
Вполне возможно, что при учёте того, что мы имеем дело с пандемией, очень заразной болезнью, заразность которой превышает заразность других известных нам инфекционных заболеваний, это не является пропорциональным. Но вопрос пропорциональности очень сложный, и для юристов в том числе. И, конечно, очень интересно, как он будет решён в судах.
Во многом ответ на этот вопрос будет зависеть от особенностей права в каждой отдельной стране. В Эстонии могут решить одним образом, в Латвии другим, в Финляндии третьим. И это тоже чревато определённым риском, потому что принятая мера будет равна для всех стран Европейского союза, но применяться она будет согласно национальным традициям и национальному праву на местах. Возможно, что будет разница в регулировании.
— А не может ли это в итоге привести к тому, что вскоре, наряду с прививкой от ковида, от нас будут требовать наличие и других вакцин?
— Я вам больше скажу. Если внимательно прочитать текст проекта постановления, то можно увидеть, что данная мера, то есть эти паспорта, действует в то время, когда есть опасность. Но проект предусматривает возможность и восстановить действие этих паспортов при возникновении новой опасной эпидемии, не обязательно ковида, но и другой болезни. То есть, когда решение будет принято, то, скорее всего, новые электронные ковидные паспорта могут остаться если не навсегда, то надолго. Причём процедура будет сильно упрощена, достаточно будет лишь решения Еврокомиссии.
— Многих волнует ещё один вопрос. Есть страны внутри ЕС, которые закупили «Спутник V», в Эстонии также есть люди, которые привиты российской вакциной. Не может ли возникнуть также дискриминация по типу вакцины?
— Теоретически это возможно, но, надеюсь, на практике этого не произойдёт. Особенно если российская или китайская вакцина пройдут апробацию в специализированном органе Европейского союза. Мы знаем, что некоторые страны-члены очень негативно относятся к «Спутнику», и это отношение не всегда связано с, грубо говоря, медицинскими соображениями, но и политическими. Но в любом случае, если какие-то проблемы с этими вакцинами и будут, то, наверное, только в отдельных странах-членах ЕС, но не в Европейском союзе в целом.
— Учёные, которые занимаются правами человека, в том числе и из Эстонии, говорят о том, что использование паспортов вакцинации будет дискриминацией до тех пор, пока вакцина не будет доступна всем. Что вы об этом думаете, ведь есть люди, которые не вакцинируются по причине религиозных убеждений или, например, потому что они являются аллергиками.
— Тут две разных ситуации. Ситуация, когда вакцина просто недоступна, и тем не менее права человека из-за этого ограничиваются в зависимости от того, вакцинировался он или нет. Это совершенно нетерпимая ситуация, и здесь будет очень трудно доказать, что эта мера пропорциональна. Что касается ситуации, когда вакцина будет доступна повсеместно, это другое.
Но из любого правила должны быть исключения. То есть, когда мы оцениваем ситуацию с точки зрения прав человека, то с ними бывает связано много категоричных запретов. Ведь речь идёт не только о людях, которые не могут вакцинироваться, потому что они аллергики.
Есть огромная группа людей, которые даже теоретически пока не могут вакцинироваться, и в ближайшее время, даже в ближайшие годы, вакцин для них не будет. Это дети. Дети же тоже пересекают границы. И как решать эту проблему, пока непонятно. Насколько я знаю, даже наши лучшие медицинские умы в Эстонии тоже пока не знают, как будет развиваться ситуация.
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