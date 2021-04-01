В Петербурге погиб пятилетний ребенок — его мать посчитала, что в него вселился бес и облила его кипятком

По предварительной информации, тело малыша без одежды нашли на балконе. В квартире в момент несчастья находилась мать.

После обнаружения тела пятилетнего мальчика в квартире Приморского района возбуждено уголовное дело. Об этом ”Фонтанке” сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как рассказали изданию в ведомстве, оно возбуждено по 105 статье УК РФ (убийство).

”Из материалов уголовного дела следует, что 31 марта 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Приморском проспекте, было обнаружено тело 5-летнего мальчика с явными признаками насильственной смерти, а именно ожоговой травмой с повреждением тканей головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей”, — уточняется в сообщении, размещённом на официальном сайте городского ведомства.

Как стало известно ”Фонтанке” 1 апреля, предположительно мать малыша, которую после приезда полиции увезли в психиатрическую клинику, облила его кипятком. После этого она вынесла тело ребенка на балкон и позвонила матери. Бабушка малыша после приезда сразу же вызвала полицию.

По предварительной информации, к приезду силовиков на место мать ребенка постоянно твердила о том, что ей был голос бога, а в мальчике был бес, которого нужно было изгнать. Видя её состояние, сотрудники правоохранительных органов вызвали психиатрическую скорую, которая увезла женщину в больницу.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК по Петербургу.

По предварительным данным ”Фонтанки”, мать погибшего ребёнка занималась бизнесом, но в последнее время якобы отошла от дел из-за депрессии. В её личной жизни также могли быть сложности. По некоторой информации, от неё недавно ушёл муж, который работает врачом и живёт в Москве.

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