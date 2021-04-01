01.04.2021, 18:22
ФОТО | Президент Эстонии Керсти Кальюлайд привилась второй дозой вакцины AstraZeneca(68)
Сегодня в Северо-Эстонской региональной больнице президент Эстонии Керсти Кальюлайд привилась второй дозой вакцины от COVID-19 AstraZeneca.
Она написала в Facebook, что чувствует себя так же хорошо, как и после первой прививки.
”После первого укола я чувствовала себя хорошо, и сейчас, после второй инъекции побочных эффектов тоже не было”, — заявила президент Кальюлайд.
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