ФОТО | Президент Эстонии Керсти Кальюлайд привилась второй дозой вакцины AstraZeneca

Она написала в Facebook, что чувствует себя так же хорошо, как и после первой прививки.

”После первого укола я чувствовала себя хорошо, и сейчас, после второй инъекции побочных эффектов тоже не было”, — заявила президент Кальюлайд.

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