Новая семейная передача ”Твой Таллинн” раскроет столицу с новой стороны

Встречать гостей в студии нового проекта будет хорошо знакомый телезрителям актер Русского театра и радиоведущий Илья Нартов. Авторы программы обещают интересные встречи с самыми разными гостями и увлекательные сюжеты с полезной и практичной информацией о жизни города и его жителей.

Как отметил вице-мэр Таллинна по культуре и образованию Вадим Белобровцев, Таллинн продолжает расширять выбор передач, ориентированных на русскоговорящих жителей города, считая общение с горожанами на их родном языке очень важным.

”Новая передача ”Твой Таллинн” — далеко не единственный проект, направленный на информирование русскоязычных горожан о происходящем в столице. Кроме того, для города это уже не первый опыт сотрудничества с телеканалом ETV+, ведь именно там в прямом эфире транслируются пресс-конференции таллиннской мэрии, чтобы жители столицы могли из первых рук узнать о том, какие действия предпринимаются для выхода из коронакризиса”, — отметил Белобровцев.

”Речь идет о воскресной передаче семейного формата, которая в легком познавательном ключе будет рассказывать о происходящем в столице, давать практические советы, знакомить с интересными инициативами и услугами, которые предлагает город. Мы надеемся, что сложный для всех коронавирусный период все-таки постепенно сменится более активным летом, в нашу жизнь начнет возвращаться привычный досуг, с возможностями которого и будем знакомить. Например, в первом выпуске мы расскажем, что любопытного ждет сейчас посетителей зоопарка и как креативно подойти к приготовлению блюд из раздаваемых школьникам продуктовых наборов”, — рассказывает главный редактор ETV+ Екатерина Таклая.

На конкурс поставки, который объявил Стратегический центр города Таллинна для создания серии передач, была подана одна заявка — от ERR. Так как предложение полностью соответствовало указанным в конкурсе условиям, эта заявка была удовлетворена.