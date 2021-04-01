Стало известно о тайной взаимной высылке дипломатов Эстонии и Китая

Обе страны решили не разглашать высылку дипломатов. Об этом сегодня написал колумнист Maaleht и бывший высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Ханнес Румм.

Урмас Рейнсалу, который в то время был министром иностранных дел, прокомментировал заявление Румма. По словам Рейнсалу, в дипломатии есть ситуации, которые государство не комментирует.

Рейнсалу не подтвердил, связана ли высылка китайского дипломата с делом известного эстонского исследователя моря Тармо Кыутса, осужденного за шпионаж в пользу Китая две недели назад.

На сегодняшней пресс-конференции правительства министра иностранных дел Эву-Марию Лийметс также спросили о высылке дипломатов. ”Со стороны МИДа мы не комментируем такие высылки. И соответственно, я не хочу комментировать этот случай”, — сказала она.

По данным Eesti Päevaleht, китайцам был предоставлен выбор: если дипломат, высланный из-за несоответствующих действий, уедет тихо и добровольно, то Эстония не станет предавать общественности этот факт.

Такая практика не является редкостью в дипломатических отношениях, но она отличается от предыдущих подобных случаев, когда из Эстонии высылали дипломатов.

Согласно открытой информации, Эстония высылала дипломатов только российского посольства. Подобная ссора с Китаем для нас первая и является прецедентом.

Китайский дипломат покинул нашу страну, однако Эстония не объявила его персоной нон грата. Эстонцы сдержали обещание хранить молчание.

Китайцы не остались в долгу. Посольство Эстонии в Пекине было незамедлительно проинформировано о том, что один из эстонских дипломатов должен покинуть Китай. В то время в Китае находились только два сотрудника посольства Эстонии: отвечающий за политические отношения Ингвар Арст и один молодой дипломат, только что прибывший в Пекин.

Китайцы почему-то решили, что именно последний должен вернуться в Таллинн. Поскольку этот дипломат по сути является жертвой обстоятельств, Eesti Päevaleht не разглашает его имя.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.