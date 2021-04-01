01.04.2021, 17:45
В сборной Эстонии зафиксирован один положительный коронатест
EPA
Футболисты сборной Эстонии вернулись на родину из зарубежного турне в Польше, Беларуси и Швеции. По возвращении домой все члены делегация сдали тест на Covid-19. К сожалению, один результат оказался положительным.
Исходя из мер предосторожности, все игроки и персонал будут теперь 10 дней находится на самоизоляции. От нее освобождены те, кто уже ранее переболел коронавирусом и был вакцинирован, сообщает ЭФС.
Сложившаяся ситуация вынуждает Футбольный союз внести изменения в календарь чемпионата страны.
Сборная Эстонии во время мартовской сессии проиграла поединки отборочного цикла чемпионата мира Чехии (2:6) и Беларуси (2:4), а также потерпела поражение в товарищеском матче от Швеции (0:1).